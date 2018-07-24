Почти сто старых машин вывезли из дворов в Калуге за полгода

24.07.2018 15:04 114

За полгода в Калуге с улиц города вывезли на спецстоянку 97 разукомплектованных автомобилей. Попросту говоря, автохлама. Еще 51 машина дожидается своей очереди, сообщила пресс-служба городской управы.

Для сравнения за весь прошлый год в список автохлама попало только 40 машин.

Бесхозные разукомплектованные автомобили свозят на спецстоянку на окраину города.