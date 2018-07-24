Калужанин обманом получил и продал участок в районе

24.07.2018 14:41 231

Жителя Калуги подозревают в мошенническом получении участка в Перемышельском районе в селе Никольское, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина зарегистрировал на себя участок площадью 0,55 га, затем разделил его на четыре части и продал. Участок был зарегистрирован на основнаии выданного еще в 1992 году документа. При проверке выяснилось, что свидетельство с точно таким же номером было выдано местной жительнице. Причем в начале 90-х иногородним, в том числе и калужанам, настолько большие участки выделять было запрещено.

Мужчина уже сидит за такие же махинации с землей. После того как расследование уголовного дела будет завершено, к его сроку может прибавится наказание и за это мошенничество.