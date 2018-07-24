«Рено Логан» сбил пешехода в центре Калуги

24.07.2018 11:24 927

Пешеход оказался под колесами «Рено Логан» в Калуге, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России. ДТП произошло на улице Карла Либкнехта в 9:54.

В результате аварии пострадал один человек. О тяжести полученных травм пока не сообщается.

Ликвидацией последствий занимались 11 человек, в том числе 4 спасателя, инспекторы ГИБДД и врачи.