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Сброшенный в Суходрев навоз убил более 30 тысяч рыб

24.07.2018 08:29 3 1341
Сброшенный в Суходрев навоз убил более 30 тысяч рыб

По подсчетам прокуратуры ущерб от загрязнения Суходрева отходами животноводства составил более 1,4 миллиона рублей, сообщила пресс-служба генпрокуратуры РФ.

В результате загрязнения в реке погибли более 30 тысяч рыб различных видов (щука, лещ, плотва, окунь, голавль, уклея, густера).

Как мы уже писали, в загрязнении реки обвиняют свиноводов ООО «Чароен Покпанд Фудс» из Дзержинского района. Они перекачивали отходы по гибкому рукаву из которого навоз выте на землю и перетек в реку. Вода в реке Суходрев на протяженности более километра имела серо-черный окрас, присутствовал характерный запах отходов жизнедеятельности сельскохозяйственных животных.

 


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