Обнинская прокуратура требует установить звуковые светофоры на улицах

23.07.2018 18:52 341

Обнинская прокуратура обратилась в суд в требованием оснастить звуковым сигналом светофоры на 10 перекрестках наукограда, сообщила пресс-служба ведомства. Такие регулировщики, дублирующие световой сигнал, необходимы слепым и слабовидящим людям, чтобы безопасно переходить дорогу.

Звучать светофоры должны в центре города рядом с домами, магазинами и другими объектами социальной инфраструктуры.

Суд признал, что прокуратура права, но его решение пока не вступило в силу.