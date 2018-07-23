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Обнинская прокуратура требует установить звуковые светофоры на улицах

23.07.2018 18:52 1 341
Обнинская прокуратура требует установить звуковые светофоры на улицах

Обнинская прокуратура обратилась в суд в требованием оснастить звуковым сигналом светофоры на 10 перекрестках наукограда, сообщила пресс-служба ведомства. Такие регулировщики, дублирующие световой сигнал, необходимы слепым и слабовидящим людям, чтобы безопасно переходить дорогу.

Звучать светофоры должны в центре города рядом с домами, магазинами и другими объектами социальной инфраструктуры.

Суд признал, что прокуратура права, но его решение пока не вступило в силу.


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