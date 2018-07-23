Немецкие буренки приехали в Ферзиковский район

23.07.2018 21:00 366

388 коров из Германии прибыли в автохозяйство в селе Кольцово в Ферзиковском районе, сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Буренок обследовали, они визуально здоровы. Породистых коров на всякий случай поместили в отдельное помещение на карантин для более полного обследования и профилактических прививок и обработок.