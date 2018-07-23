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Магазину запретили торговать сигаретами рядом со ВУЗом

23.07.2018 16:25 1 250
Магазину запретили торговать сигаретами рядом со ВУЗом

Магазин, расположенный в Калуге на ул. Гагарина,1, продавал сигареты слишком близко от образовательного учреждения, сообщила пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Табачные изделия продавались на расстоянии 58 метров от границы учебного заведения, а по закону должно быть не менее 100.

На таком расстоянии от магазина расположены несколько ВУЗов. Поэтому суд запретил продажу табачных изделий в нём.

 


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