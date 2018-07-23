Мужчина выпал из окна на Терепце и разбился насмерть

23.07.2018 16:04 916

Мужчина выпал из окна девятого этажа в минувшие выходные на Терепце в Калуге, сообщил местный житель, ставший очевидцем ЧП, Кирилл Сальников. На крики о помощи он выбежал из дома, но спасать было некого.

- Лежит мужичок 40-45 лет - голова в крови вся - судя по крикам, упал с 9 этажа (как соседи говорят, было веселье), и вниз головой, - рассказывает в своем блоге очевидец. - Вроде не суицид, как сейчас говорят. Было веселье.

На место ЧП вызвали «Скорую», она, по данным Кирилла, прибыла минут через 20.

Следстенный комитет, куда мы обратились за комментариями, предпочел от них отказаться.