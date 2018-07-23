Профессионал нетрезвого вождения приговорен к принудительному труду

23.07.2018 13:35 602

40-летнего жителя Жиздры приговорили к обязательным работам за пьяное вождение, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Сначала мужчину на полтора года лишили права управления автомобилем за нетрезвое вождение, но затем он вновь выпил, вновь сел за руль и вновь попался сотрудникам ГИБДД.

На суде профессиональный алководитель полностью признал вину. Его приговорили к 250 часам обязательных работ и продлили его лишение прав на 2 года.