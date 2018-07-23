Бешеная кошка обнаружена в Боровском районе

23.07.2018 12:59 1214

Взбесившуюся кошку усыпили в деревне Сороковеть Боровского района, сообщил областной комитет по ветеринарии. После смерти животного анализы показали, что кошка была заражена бешенством. Потенциально контактировавшие с заболевшей кисов животные посажены в изолятор.

На территории планируют ввести карантин. Хозяев животных призывают привить собак и кошек от бешенства и незамедлительно сообщать ветеринарам о подозрении на это заболевание.