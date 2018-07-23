Часть Малинников планово отключили от электричества

23.07.2018 11:47 431

Плановое отключение электроэнергии произошло в Калуге в микрорайоне Малинники в понедельник, 23 июля, сообщила пресс-служба городской управы.

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