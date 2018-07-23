Автобус перевернулся на трассе в Спас-Деменском районе

23.07.2018 08:18 2285

Автобус BOWA перевернулся ночью в понедельник, 23 июля, на трассе «Москва-Бобруйск» в Спас-Деменском районе, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России.

ДТП произошло в 3:55 утра. К счастью, в аварии никто не пострадал. Были ли пассажиры в автобусе в момент аварии не уточняется.