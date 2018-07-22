Иномарка вылетела с дороги после столкновения с «Ладой»

22.07.2018 09:25 1212

«Лада Гранта» и «Митсубиси» столкнулись в субботу, 21 июля, в Тарусе на улице Горького, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС России. Иномарка после столкновения вылетела с дороги, отечественная машина остановилась на обочине.

В результате ДТП пострадали несколько человек. Тяжесть их травм не уточняется.