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Дождь с градом обещают в Калужской области в ближайшие сутки

21.07.2018 13:41 3 926
Дождь с градом обещают в Калужской области в ближайшие сутки

Ливень с грозой начнется местами в Калужской области в ближайшие несколько часов, предупреждает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

Непогода будет сопровождаться градом. При грозе порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

Продлится ненастье в регионе как минимум до утра воскресенья, 22 июля.

 


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