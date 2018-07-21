Дождь с градом обещают в Калужской области в ближайшие сутки

21.07.2018 13:41 926

Ливень с грозой начнется местами в Калужской области в ближайшие несколько часов, предупреждает пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

Непогода будет сопровождаться градом. При грозе порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

Продлится ненастье в регионе как минимум до утра воскресенья, 22 июля.