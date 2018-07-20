Молокозавод выпускал продукцию с неизвестным качеством

20.07.2018 21:00 734

Декларации качества на сметану, обезжиренный творог и творожную массу у одного из молокозаводов были выданы в результате недостоверных протоколов испытаний, сообщила пресс-служба регионального россельхознадзора.

Кроме того, документы на продукцию не соответствовали продукции.

Какой из молокозаводов производил товар с неподтвержденным качеством не уточняется.

Предприятие привлечено к административной ответственности.