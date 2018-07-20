«Двойка» встала из-за ДТП

Троллейбусы маршрута №2 в пятницу, 20 июля, с 17:00 временно остановлены из-за ДТП, случившегося на Московской в районе дома №66, сообщается в официальной группе калужского троллейбуса. Столкнулись два не имеющих отношения к УКТ автомобиля. но троллейбусы временно проехать не могут.
Ранее утром в пятницу были остановлены троллейбусы на двух маршрутах: 6 и 18 из-за столкновения троллейбуса и «Нивы». Общественный транспорт возобновил движение тогда только через полтора часа.
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