МЧС настаивает: ливень с грозой будет

20.07.2018 17:16 428

Калужские спасатели второй раз за пятницу, 20 июля, предупредили о надвигающейся на регион непогоде. По сообщению пресс-службы ведомства, в регионе в ближайшие несколько часов ожидается сильный дождь, гроза, град. При грозе порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

Непогода продлиться в области до конца пятницы и захватит утро субботы, 21 июля.

Как мы уже писали, утром в пятницу МЧС предупредило о надвигающемся на регион ливне. До Калуги сильный дождь не дошел.