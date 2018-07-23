Фермер сел на трое суток за сорные деревья

23.07.2018 07:09 1262

Предпринимателя приговорили к трем суткам ареста за неуплату штрафа, сообщила пресс-служба регионального россельхознадзора.

Сначала мужчину приговорили к штрафу в 20 тысяч рублей за то, что его земля зарастает сорными деревьями и кустарниками. Заплатить мужчина должен был в течение 60 дней, но не стал этого делать. В итогу суд наказал фермера арестом на трое суток.