Малоярославецкая волна пожаров: сразу два нежилых дома сгорели на злосчастной Загородной

20.07.2018 13:04 154

Нежилые дома сгорели утром в пятницу, 20 июля, в Малоярославце на улице Загородной, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Это уже четвертое и пятое нежилое здание, сгоревшие на злосчастной улице с начала месяца. Во всех случаях расселенные дома вспыхивают ночью или рано утром. Во всех случаях в результате ЧП нет пострадавших.

Причины возгораний пресс-служба не уточняет.