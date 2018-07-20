Троллейбусы двух маршрутов встали из-за ДТП

20.07.2018 12:37 420

Троллейбус столкнулся с Chevrolet Niva на улице Новаторской в районе дома № 5/1 в районе полудня, сообщается в официальной группе УКТ.

В результате аварии встали маршруты № 6 и 18, так как троллейбусы не могу объехать ДТП.

На место столкновения вызвали аварийных комиссаров.