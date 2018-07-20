Водоканал перекопает Чижевского в субботу

20.07.2018 12:24 245

Движение на улице Чижевского в Калуге будет перекрыто в субботу, 21 июля, сообщила пресс-служба городской управы.

С 9 утра до 8 вечера там будет вести работы «Калугаоблводоканал». Он будет прокладывать инженерные сети в районе пересечения Чижевского с Московской площади.

Заехать на Чижевского будет нельзя ни со стороны Ленина, ни со стороны Московской. Водителей призывают заранее выбирать пути объезда.