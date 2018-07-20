Болото стало охраняемым памятником

20.07.2018 11:53 464

Болото в Мещовском районе Калужской области слева от дороги «Гаврики-Подкопаево», признали особо охраняемой зоной и памятником природы регионального значения, сообщило региональное министерство природы.

Как выяснилось, на болоте есть редко встречающиеся в регионе гадюки и нетопыри, а также растут занесенные в областную Красную книгу мытник болотный, пузырчатка малая и рдест остролистный.