Бензин дешевеет, но не для всех

20.07.2018 11:25 841

Оптовые цены на бензин за неделю уменьшились на 2,8% (1,5 тыс. руб./тонну), на дизельное топливо – на 1% (0,5 тыс. руб./тонну), сообщила пресс-служба правительства региона. При этом розничные цены никак не изменились.

Стоит отметить, что оптовые цены на бензина падают уже не первую неделю, но на продажу в розницу это никак не влияет.

Калужская область лидирует в рейтинге минимальных цен на бензин в ЦФО. Литр автомобильного бензина у нас стоит в среднем 41,48 рублей, дизельного топлива - 42,17 рублей.