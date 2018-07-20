Приставы поймали пять водителей-должников на Московской площади

20.07.2018 11:15 450

Судебные приставы вместе с ГИБДД проверяли водителей в Калуге на Московской площади, сообщила пресс-служба калужского Управления ФССП.

За время рейда остановили более 50 водителей, большинство из них в списках долников не значились. Но 5 шоферов там были и прямо на месте заплатили несколько тысяч рублей долгов по штрафам ГИБДД и погасили задолженности по исполнительскому сбору.

Всем водителям раздали листовки с информацией об «Банке данных исполнительных производств», и о последствиях оплаты штрафов не вовремя.