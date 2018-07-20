Псих набросился с молотком на мать и с мачете на полицейского

20.07.2018 10:10 1174

Житель наукограда во время ссоры с матерью избил ее молотком, сообщила пресс-служба регионального следственного комитета. Женщине пришлось скрываться от сына на балконе. Она выжила.

Во время расследования этого дела к мужчине пришел участковый, который должен был доставить его на психиатрическую экспертизу. Ненормальный схватил туристическое мачете и накинулся на страха порядка, серьезно порезал тому руки. Психа блокировали полицейские.

Экспертиза показала, что житель Обнинска страдает психическим расстройством. Следователи направили дело в суд, чтобы отправить мужчину на принудительное лечение в больницу.

Уголовное дело возбуждено по статьям «покушение на убийство» (ч.3 ст. 30 ч.1 ст. 105 УК РФ) и «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» (ст. 317 УК РФ)