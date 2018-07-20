70 миллионов предприятия все еще должны работникам

20.07.2018 09:59 401

Предприятия-банкроты в Калужской области все еще должны своим работникам более 70 миллионов рублей, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуроры оценивают ситуацию на этих заводах как напряженную. Вместе с тем за полгода в регионе 42 фирмы погасили долги по зарплате перед работникам после вмешательства прокуратуры.

Всего жителям области было выплачено более 160 миллионов долгов.