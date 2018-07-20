Не рояль в кустах: легковушка вылетела в кювет

20.07.2018 09:17 644

Поздним вечером в Ферзиковском районе белая «Лада Калина» вылетела в кювет, сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону. ДТП произошло в районе деревни Дупли.

В результате ЧП пострадали несколько человек. Ликвидировали последствия аварии 8 человек: спасатели, инспекторы ГИБДД и врачи.