Очень сильный дождь начнется в Калужской области

20.07.2018 08:42 2759

Очень сильный дождь скоро начнется в Калужской области, предупреждает пресс-служба главного управления МЧС России по региону. Ливень прогнозируется в ближайшие 1-3 часа. Какие районы он затронет в первую очередь спасатели не уточняют.

МЧС напоминает, что от сильного ливня не стоит прятаться в заглубленных помещениях типа подземных переходов. Не стоит пытаться преодолеть затопленные участки на машине, во время ливня нужно прижаться к обочине, включить аварийные сигналы и переждать дождь.