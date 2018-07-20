Калужанин допрыгался до потери зубов

20.07.2018 08:00 1751

Калужанин лишился зубов, прыгая на батуте на пляже водохранилища. Отдыхающий пренебрег техникой безопасности.

Он прыгнул вместе с приятелем и после мощного удара друг о друга один из них потерял пять зубов сразу, сообщают очевидцы в социальных сетях Калуги.

Сотрудники пляжа оперативно вызвали пострадавшему скорую помощь.