Опасный колодец починили как смогли

20.07.2018 07:00 1562

Жители Правого берега Калуги жаловались на незакрытый колодец между рынком и улицей Генерала Попова.

Калужский водоканал отреагировал на жалобы и устранил неполадку подручными средствами. Результаты ремонта жители района обсуждают в группе «Типичная Калуга», отмечая, что в темноте данный участок дороги не виден, а колодец глубокий - около четырех метров.

Из-за ремонта тротуара жители Правобережья вынуждены ходить по опасному участку, рискуя здоровьем.