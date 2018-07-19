В Кондрове "семерка" сбила скутер

19.07.2018 18:00 269

Сегодня в городе Кондрово на улице Некрасова произошло ДТП - автомобиль «ВАЗ 2107» столкнулся со скутером.

В результате ДТП есть пострадавший, сообщает региональная пресс-служба МЧС России.

На месте работали бригада спасателей и патруль ГИБДД. Пострадавшему оказана медицинская помощь подоспевшей бригадой врачей. О тяжести полученных травм пока не сообщается.