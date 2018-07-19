В Балабанове снесут торговые палатки

19.07.2018 17:00 265

В 2017 году в Балабанове начали сносить торговые палатки, установленные с нарушениями или портящие вид города.

В текущем году администрация продолжила наводить порядок, но владельцы палаток не спешат их сносить.

Пока муниципалитет проводит беседы с владельцами павильонов, убеждая их уйти по-хорошему. Однако в случае отказа, администрация угрожает снести торговые объекты через суд, сообщает новостной портал Obninsk.name.



