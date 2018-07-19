Многодетные семьи Обнинска не теряют надежды получить земельный участок

19.07.2018 19:00 128

Несколько лет назад в Калужской области стали выделять земельные участки многодетным семьям, но по десять соток получили всего шесть тысяч семей. При этом, участки под строительство - реальный шанс для многодетных решить жилищную проблему. Однако участок без коммуникаций и дороги не всем подойдет, поэтому, например, в Малоярославецком районе земля не востребована.

Как сообщает новостной портал Obninsk.name, в наукограде свободной земли нет. Однако на последней встрече с городскими властями Губернатор области пообещал уже в этом году закончить работу по обеспечению участками всех желающих. Получится ли в Обнинске так, как в Малоярославецком районе, или получше, не уточняется.