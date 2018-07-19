Непогода опять накроет город

Главное управление МЧС России по Калужской области снова предупреждает непогоде.
Сегодня, 19.07.2018 в области ожидается гроза с порывами ветра до 12 – 17 метров в секунду. Наибольшая угроза дождя прогнозируется на ближайшие часы, но грозовой фронт может продержаться до конца дня.
Спасатели предупреждают, что в такую погоду лучше находиться дома и соблюдать меры предосторожности.
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