На улице Кирова автомобиль протаранил ограждение

19.07.2018 13:05 299

Автомобилист на черном паркетнике протаранил сегодня ограждение на улице Кирова у торгового центра "Рио". Самоуверенный водитель при резком обгоне налетел на бордюр левой стороной. Колеса автомашины не подлежат восстановлению, сообщают очевидцы в группе "Калуга Жесть".

Выломанное ограждение нуждается в ремонте.