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Горожанам определили места для купания этим летом

19.07.2018 11:25 1 618
Горожанам определили места для купания этим летом

Управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало данные о том, где на сегодняшний день,  не рекомендует купаться в Калуге.  Это:

  • р. Ока (пляж р-н ГИБДД, пляж левый берег, пляж правый берег)
  • озеро Резвань
  • р. Угра (отмель у моста Калуга- - Воротынск)
  • пруд Вырка (верхний водоем)
  • пруд Вырка (нижний водоем)
  • Яченское водохранилище (р-н Бора, р-н Лодочной станции)

В этих водоемах вода не соответствует санитарным нормам по показателям микробиологической загрязненности.

Купаться можно в Рождественских прудах и Сероводородных озерах.

 


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