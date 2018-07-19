Горожанам определили места для купания этим летом

Управление Роспотребнадзора по Калужской области опубликовало данные о том, где на сегодняшний день, не рекомендует купаться в Калуге. Это:

р. Ока (пляж р-н ГИБДД, пляж левый берег, пляж правый берег)

озеро Резвань

р. Угра (отмель у моста Калуга- - Воротынск)

пруд Вырка (верхний водоем)

пруд Вырка (нижний водоем)

Яченское водохранилище (р-н Бора, р-н Лодочной станции)

В этих водоемах вода не соответствует санитарным нормам по показателям микробиологической загрязненности.

Купаться можно в Рождественских прудах и Сероводородных озерах.