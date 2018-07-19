250 многоквартирных домов внесли в реестр аварийного жилья

19.07.2018 10:34 840

В минувшем году на территории Калужской области завершена реализация основной части областной программы по переселению граждан из аварийного жилья, сообщает пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ области.

С 2013 года в регионе расселено 499 аварийных домов, новое жилье получили 8 371 жителей. Как мы уже писали, до конца текущего года в Калуге планируется расселить еще 8 аварийных многоквартирных домов. Чиновники обещают, что новый 2019-й год в новых квартирах встретят 169 человек.

На сегодняшний день в реестре аварийного жилья уже содержатся сведения о 250 многоквартирных домах общей площадью 97 тыс. кв. метров.