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Мошенники работают от имени мобильных операторов

19.07.2018 09:45 7 2272
Мошенники работают от имени мобильных операторов

УМВД России по Калужской области предупреждает о новом виде мошенничества. Абоненту поступает звонок, либо приходит SMS-сообщение якобы от службы технической поддержки мобильного оператора с разными предложениями. Например, подключить новую эксклюзивную услугу. Затем абоненту предлагают набрать код.

Предлагаемый код на самом деле является комбинацией для мобильного перевода денег со счета абонента на счет злоумышленников. Никакая услуга, как можно догадаться, предоставлена не будет.

Правоохранительные органы рекомендуют критически относиться к таким сообщениям и сразу перезвонить своему оператору связи. Оператор определит того, кто отправляет эти SMS, и заблокирует его аккаунт.


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