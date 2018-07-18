Из-за совещания чиновников посетителей не пускали в больницу

18.07.2018 20:00 615

Сегодня Обнинскую Клиническую больницу с официальным визитом посетил руководитель Федерального медико-биологического агентства России. Мероприятие прошло за закрытыми дверями.

Более того, посторонним было запрещено даже находиться внутри помещения. Руководство медицинского учреждения отдало распоряжение охране вообще никого не пускать в административное здание.

Посетители больницы в этот день так и не смогли решить свои вопросы в здании Клинической больницы, сообщает новостной портал Obninsk.name.