Жители Обнинска не оценили красивый подарок властей

18.07.2018 18:00 203

Жители Обнинска вовсю готовятся отметить День города. К празднику в центре города собираются поставить корабль из цветов.



Сегодня на проспекте Маркса залили фундамент под причал для корабля - клумбы. Это грандиозное сооружение украсит Обнинск к его дню рождения, считают организаторы праздника. Похожий корабль из цветов стоит в Адлере, но обнинский обещают сделать в два раза больше.

Жители города делятся мнениями в группе «Типичный Обнинск» в социальных сетях, и не всем подарок властей пришелся по душе. Многие высказываются в том духе, что лучше бы не тратить деньги на дорогую забаву, а привести в порядок дороги и места отдыха горожан.