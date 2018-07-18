Директора лесничества наказали за захламленный лес

18.07.2018 17:00 292

Прокуратура проверила участок леса, расположенный по ходу движения автодороги Хвастовичи- Пеневичи и установила, что территория, вокруг оборудованного места для отдыха, захламлена бытовыми отходами.

Директор ГКУ КО «Еленское лесничество» был привлечен к ответственности, после чего все нарушения были устранены и санитарная безопасность Хвастовичского леса восстановлена, сообщает пресс-служба Прокуратуры Калужской области.