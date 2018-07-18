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Реклама шапито незаконно украшает столбы в Балабаново

18.07.2018 14:49 0 328
Реклама шапито незаконно украшает столбы в Балабаново

В Боровском районе объявили войну самодельным объявлениям на досках и листах бумаги, которые предприниматели развешивают на самых проходных местах, сообщает новостной портал Obninsk.name.

Борьбу за чистоту и благоустройство контролирует лично глава администрации Боровского района, требуя демонтировать незаконные конструкции. Однако не вся самодельная реклама попадает под праведный гнев чиновников. Исключение сделано для рекламы цирка в Балабаново, в надежде, что после выступления рекламные щиты вместе с цирком уедут в другой город.
 


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