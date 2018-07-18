Реклама шапито незаконно украшает столбы в Балабаново

18.07.2018 14:49 328

В Боровском районе объявили войну самодельным объявлениям на досках и листах бумаги, которые предприниматели развешивают на самых проходных местах, сообщает новостной портал Obninsk.name.



Борьбу за чистоту и благоустройство контролирует лично глава администрации Боровского района, требуя демонтировать незаконные конструкции. Однако не вся самодельная реклама попадает под праведный гнев чиновников. Исключение сделано для рекламы цирка в Балабаново, в надежде, что после выступления рекламные щиты вместе с цирком уедут в другой город.

