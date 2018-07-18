В Козельске спасли детей от матери-садистки

18.07.2018 13:41 1233

35-летняя жительницы Козельского района истязавшая двух своих дочерей отправилась в колонию, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В феврале этого года доведенные до отчаяния девочки 12 и 13 лет самостоятельно обратились в полицию и сообщили, что мать угрожала им убийством, ранив одну из них ножницами в плечо. Выяснилось, что женщина регулярно избивала детей всем, что подвернется под руку, унижала и оскорбляла их.

Оказалось, что в 2014 году женщину осудили на 3,5 года колонии за избиение родственника, с отсрочкой наказания до достижения детьми возраста 14 лет. Теперь отсрочка отменена и нерадивая мать села на полный срок.

Дети были изъяты из семьи и помещены в социальный центр.