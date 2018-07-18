Голландским буренкам разрешили жить в Калуге

18.07.2018 11:30 133

430 коров прибыли из Нидерландов в калужское хозяйство Ферзиковского района.

После проведения карантина, прививок и всех необходимых профилактических мероприятий, животные приступят к работе, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Калужской области.

Планируется использовать буренок для племенного разведения, или для производства молока и мяса, специалистами не уточняется.