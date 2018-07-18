В Калуге ГИБДД проверяет автобусы, троллейбусы и маршрутки

18.07.2018 09:45 509

С 16 по 31 июля 2018 года ГИБДД Калужской области проводит оперативно–профилактическое мероприятие «Автобус». В ходе нее особое внимание будут уделять водителям автобусов и троллейбусов, искать нелегальных перевозчиков.

В рамках мероприятия сотрудники отделения технического надзора ОГИБДД планируют провести встречи с водительским составом предприятий, занятых пассажирскими перевозками, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по г. Калуге.