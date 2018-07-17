Пропавшую калужанку нашли в колодце

Региональная пресс-служба Следственного комитета сообщила, что 17 июля 2018 года утром в заброшенном колодце обнаружено тело женщины.
Криминалисты обнаружили бетонный колодец, который располагается на уровне земли, не имеет крышки , бортов и какого-либо ограждения. Глубина колодца составляет около 5 метров, уровень воды 2,5 м.
По имеющимся данным, погибшей является 49-летняя калужанка, которая 10 июля ушла из дома погулять с собакой и не вернулась.
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