Енотокафе открылось в Калуге

17.07.2018 16:30 1320

В социальных сетях Калуги появилось сообщение об открытии первого в городе енотокафе. Кошками в кафе уже никого не удивишь, поэтому здесь посетителей будут развлекать еноты.

Заведение работает по принципу антикафе: посетитель оплачивает проведенное время и может наслаждаться обществом трех енотов. Администрация кафе предупреждает, что еноты, пусть и прирученные, все же хищники и требуют уважительного и осторожного обращения. К тому же на момент прихода посетителей могут спать или, наоборот, быть гиперактивными.