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Должник расчитался с банком чтобы продать машину

17.07.2018 15:42 1 566
Должник расчитался с банком чтобы продать машину

33-х летний охранник из посёлка Полотняный Завод, был вынужден отдать банку 60-тысячный кредитный долг чтобы продать свою машину, сообщает региональная пресс-служба УССП.

Мужчина продал свою машину, но покупатель не мог ее зарегистрировать, так как ранее судебные приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия с автомобилем должника. Покупатель транспортного средства явился в отдел судебных приставов для выяснения и, узнав о долгах продавца, в присутствии приставов позвонил должнику и в жёсткой форме потребовал оплатить задолженность. Уже на следующий день гражданин  полностью рассчитался с долгом по кредиту.

Запрет на регистрационные действия был снят судебными приставами.


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