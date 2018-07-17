Должник расчитался с банком чтобы продать машину

17.07.2018 15:42 566

33-х летний охранник из посёлка Полотняный Завод, был вынужден отдать банку 60-тысячный кредитный долг чтобы продать свою машину, сообщает региональная пресс-служба УССП.

Мужчина продал свою машину, но покупатель не мог ее зарегистрировать, так как ранее судебные приставы вынесли постановление о запрете на регистрационные действия с автомобилем должника. Покупатель транспортного средства явился в отдел судебных приставов для выяснения и, узнав о долгах продавца, в присутствии приставов позвонил должнику и в жёсткой форме потребовал оплатить задолженность. Уже на следующий день гражданин полностью рассчитался с долгом по кредиту.

Запрет на регистрационные действия был снят судебными приставами.