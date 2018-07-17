На Калужскую область надвигается грозовой фронт

17.07.2018 15:16 1408

Главное управление МЧС России по Калужской области предупреждает: по данным Калужского метеобюро в ближайшие три часа ожидается прохождение грозового фронта по Калужской области.

В регионе ожидаются гроза, град. Возможны порывы ветра 12 - 17 метров в секунду.

Метеорологи так же сообщили о сохранении неустойчивой погоды до конца недели.