На Андреевском карьере разогнали самовольную парковку

17.07.2018 13:15 704

В ходе мероприятия калужские госавтоинспекторы провели разъяснительную работу с водителями, оставившими свои автомобили на обочинах автодороги, напомнив о необходимости соблюдения правил парковки.

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